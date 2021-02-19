РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 фев. Жители городского округа Люберцы, которые служили или служат в Вооруженных силах РФ, в рамках конкурса могут рассказать самую интересную историю из своей армейской жизни и выиграть приз, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия».

«Подмосковная «Единая Россия» запускает еще один приуроченный ко Дню защитника Отечества конкурс, в котором есть возможность поделиться своей армейской историей. Расскажите о самых запоминающихся случаях, связанных с военной службой, не важно, служили вы раньше или сейчас. Конкурс завершается 23 февраля в 23:00», - говорится в сообщении.

По условиям конкурса необходимо выставить видео или фотографию с места службы в свой открытый Instagram-аккаунт, поставить хештег #АрмейскаяИсторияЕР, быть подписанным на аккаунт Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» и отметить его на публикации.

Организаторы конкурса ждут интересные истории, участник самой захватывающей будет награжден Московским областным региональным отделением партии «Единая Россия».