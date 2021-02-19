РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 фев. В эти выходные в парках городского округа Люберцы для жителей разного возраста проведут порядка 10 культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, говорится в сообщении МУ «Парк культуры и отдыха» Люберец.

«Разнообразная программа ожидает жителей городского округа Люберцы в эти выходные в парках. Любители спорта смогут заняться скандинавской ходьбой или отправиться на традиционный парковый забег. Подготовлены игровые программы и творческие мастер-классы для детей. Будет организована и экологическая акция. Всего проведут порядка 10 мероприятий. Ждем вас в парках нашего округа!» – говорится в сообщении.

20 февраля в Наташинском парке пройдет еженедельный забег (дистанция 5 километров), в 8:40 – сбор на главной площади парка, в 9:00 – старт забега. В 9:30 состоится открытая тренировка «Бегодети».

21 февраля в Наташинском парке с 12:00 до 15:00 состоится экологическая акция по сбору вторсырья для переработки (вход в парк со стороны улицы Шевлякова); на центральной площади пройдет в 13:00 квест-игра «Форт Наташинский». Требуется предварительная регистрация команд в Директ-сообщения Instagram-аккаунта @lub_park. В Малаховском парке пройдут мероприятия «Летнего театра»: 12:00 – «Зимние забавы» – интерактивная программа для детей; 12:30 – «Вдохновение» – творческий мастер-класс. В парке Сказок в 12:00 начнется тренировка по скандинавской ходьбе.

22 февраля в 12:00 в Центральном парке пройдет творческий мастер-класс, вход свободный. В 13:00 – «Зимние забавы» – игровая программа для детей (возле домика). Также в Наташинском парке состоится программа активного отдыха для детей. Старт программ: 11:00, 13:00, 15:00, предварительная запись обязательна в Директ-сообщения Instagram-аккаунта @berserker_club.