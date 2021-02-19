РИАМО - 19 фев. Вечером в пятницу в столице загруженность дорожной сети достигла 7 баллов из 10 возможных, тяжелее всего ситуация обстоит на центральных магистралях, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильные заторы наблюдаются на участках Садового и Третьего транспортного колец. Пробки образовались и у станций метро «Таганская», «Маяковская», «Лубянка», а также на улицах Тверская, Новый Арбат, Большая Тульская.

Кроме этого, серьезные проблемы с движением фиксируются на севере, северо-западе, юго-западе, юге и юго-востоке МКАД.

К 21:00 загруженность на дорогах снизится до 4 баллов, к 22:00 – до 3 баллов.

На дорожной обстановке в регионе сказываются дорожные работы, а также дорожно-транспортные происшествия.