РИАМО - 19 фев. Строительство третьей платформы началось на станции Апрелевка будущего четвертого Московского центрального диаметра, поезда из Москвы будут останавливаться у временной деревянной платформы с 21 февраля, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«В октябре прошлого года на станции была открыта первая новая платформа. В настоящее время ведется возведение второй: построены фундаменты, устанавливаются плиты перекрытия», - говорится в сообщении.

Для строительства третьей новой платформы старую демонтируют. Все три платформы будут островного типа, с навесами во всю длину, современным освещением и динамической навигацией.

Для удобного перехода через железную дорогу и выхода на пассажирскую инфраструктуру на станции строится мост-конкорс с вестибюлем. Реконструкцию станции планируется завершить до конца года.

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