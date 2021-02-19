РИАМО – 19 фев. Чистая прибыль Единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ в 2020 году выросла почти на 30% по сравнению с предыдущим годом, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), она достигла более 26,3 миллиарда рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на консолидированную финансовую отчетность компании.

«Согласно данным, представленным в документе, портфель ипотечных активов компании увеличился на 26,6% и составил 909,5 миллиардов рублей. Портфель проектного финансирования вырос в три раза – до более чем 1 триллиона рублей. Консолидированные активы ДОМ.РФ, в свою очередь, выросли на 27,5% и составили 1,33 триллиона рублей», — говорится в сообщении.

Чистые процентные доходы за 2020 год составили 24 миллиарда рублей, увеличившись почти на 34% по отношению к 2019 году. Обязательства ДОМ.РФ выросли почти на 37% - почти до 1,2 триллиона рублей. Рентабельность собственных средств компании выросла на 3,8 процентного пункта - до 16,8%, а достаточность собственных средств на конец 2020 года составила 28,1%.

«По итогам года консолидированная прибыль группы составила 26,3 миллиарда рублей, увеличившись почти на треть по сравнению с прошлым годом, а достаточность собственных средств - около 28%. Таким образом, обеспечен необходимый запас прочности для реализации наших амбициозных планов на 2021 год», - прокомментировал результаты отчетности генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Он добавил, что на протяжении всего года компания работала в тесной связке с правительством и Банком России. Это позволило реализовать ряд антикризисных решений, в том числе запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. С ее помощью улучшить жилищные условия в 2020 году смогли 350 тысяч граждан.

Госкомпании также удалось начать работу по нескольким новым направлениям – это механизм инфраструктурных облигаций, проекты доступной аренды жилья и финансирование индивидуального жилищного строительства.

Генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса, эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Николай Алексеенко подчеркивает возрастающую роль ДОМ.РФ в реализации жилищного нацпроекта. По мнению Алексеенко, свой вклад в эффективность работы ДОМ.РФ внесло и назначение на должность генерального директора Виталия Мутко в январе 2020 года.

Старший управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Егор Лопатин назвал основным драйвером роста бизнеса компании бум на рынке жилья, произошедший во второй половине 2020 года в результате смягчения денежно-кредитной политики ЦБ и рекордного падения процентных ставок. При этом эксперт уверен, что в 2021 году показатели бизнеса ДОМ.РФ также вырастут, несмотря на рост конкуренции в данном секторе и стабилизацию спроса на рынке жилья. ​