РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) 19 фев. Ученики люберецкой музыкальной школы №2 стали победителями Международного музыкального конкурса «Традиции и современность», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Ансамбль «Детство» стал лауреатом I степени в номинации «Вокальное творчество. Эстрадный вокал», 3-я возрастная категория.

«Меликсетян Елена также стала лауреатом I степени в номинации «Вокальное творчество. Эстрадный вокал», 4-я возрастная категория», - говорится в сообщении.

Юные исполнители занимаются у преподавателя по классу эстрадного вокала Татьяны Лощеновой.