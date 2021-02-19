РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 фев. Люберецкое окружное управление соцзащиты приглашает пенсионеров округа поучаствовать в творческом онлайн-конкурсе видеороликов «Точь-в-точь» для жителей Московской области старшего поколения, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«К участию в конкурсе допускаются мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие место жительства в Московской области. Конкурсанты должны перевоплотиться в звезд музыки или кино, стараясь перенять оригинальный стиль артиста от внешности до манеры двигаться и спеть одну песню (обязательно под фонограмму)», - говорится в сообщении.

Номинации конкурса: «Двойник» - наибольшая визуальная схожесть с персонажем в сочетании с точной пластикой; «Пародия» - исполнитель акцентирует внимание, утрирует индивидуальную мимику, пластику персонажа.

На отборочный этап принимаются видеоролики длительностью не более 3-5 минут, снятые любым доступным способом. Конкурсные работы (видеоролики) и заявку необходимо выслать до 1 марта по адресу электронной почты: 3agemosreg@mail.ru. Пятого марта состоятся объявление результатов конкурса и награждение победителей.