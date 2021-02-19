РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. Полицейские и общественники УМВД России по Подольску присоединились к акции «Дарите книги с любовью!» и передали сборники интересных книг в библиотеку изолятора временного содержания, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Председатель Общественного совета при УМВД России по Подольску Вячеслав Попов совместно с заместителем председателя совета Юрием Ядыкиным и сотрудниками полиции посетил изолятор временного содержания, где прошла акция «Дарите книги с любовью!». Ее приурочили к Международному дню дарения книг.

«Полицейские подготовили сборники книг о великих научных и географических открытиях, исторических подвигах, которые совместно с общественниками передали в дар библиотеке изолятора временного содержания. Представители Общественного совета при УМВД совместно с начальником ИВС подполковником полиции Сергеем Чаплыгиным в ходе акции проверили соблюдение прав находящихся под стражей граждан, уровень медицинского, материально-технического обеспечения и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований содержания помещений», - говорится в сообщении.

Попов и Ядыкин положительно оценили работу сотрудников ИВС. Руководитель подразделения, в свою очередь, выразил благодарность общественникам и полицейским за переданные книги, внимание и поддержку.