РИАМО - 19 фев. Собственника Немецкого рынка в Москве вновь оштрафовали на 400 тысяч рублей за непроведение реставрации «жилого дома Яковлевых, В.Е. Трусова с лавками», здание расположено на улице Фридриха Энгельса, дом 23, строение 3, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

Ранее Басманный районный суд Москвы уже оштрафовал владельца рынка на 400 тысяч рублей за неисполнение предписаний Мосгорнаследия о необходимости разработки проекта реставрации торговых лавок 1863 года, находящихся по адресу: Фридриха Энгельса улица, дом 25, строение 3, и на 100 тысяч рублей за неисполнение предписания по жилому дому Н.С. Хренова с лавками (улица Фридриха Энгельса дом 25, строение 7).

«В настоящий момент жилой дом Яковлевых нуждается в проведении комплексных работ по сохранению. Собственник и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за неисполнение предписаний Мосгорнаследия, в том числе и по другим объектам ансамбля Немецкого рынка», – сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Помимо этого, согласно решению Арбитражного суда Москвы, собственнику предстоит разработать и согласовать с департаментом проект реставрации и в дальнейшем провести работы по сохранению памятника.

Немецкий рынок – образец типичной торговой застройки позапрошлого столетия. Дома выполнены в стиле классицизм, для которого характерны строгость, лаконичность, регулярная планировка, сдержанный декор, пропорции и формы, близкие к античной архитектуре.

Здания располагаются в историческом районе Немецкой слободы, который был практически полностью уничтожен при пожаре 1812 года. Его восстановили к середине XIX века, после наполеоновского погрома его заселили столичные купцы и мещане.