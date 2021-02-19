РИАМО - 19 фев. Салют в честь Дня защитника Отечества состоится на Лужнецкой набережной, в Парке Победы на Поклонной горе и на территории ВДНХ, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Посмотреть салют в честь Дня защитника Отечества жители и гости Москвы смогут 23 февраля в 21:00.

«Для производства салюта будет задействовано 78 самоходных пусковых установок и артиллерийских орудий, каждое из которых даст 30 залпов», - сказал собеседник агентства.

Самый масштабный салют будет запущен на Лужнецкой набережной. Там планируется использовать 40 салютных установок и 18 артиллерийских орудий калибра 76 миллиметров «ЗИС-3».

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