РИАМО - 19 фев. Вопрос строительства Северного дублера Кутузовского проспекта обсудили на круглом столе, инициированном представителями фракции КПРФ, говорится в сообщении пресс-службы Мосгордумы.

Участники круглого стола выступили с требованием остановить работы и создать при правительстве Москвы Общественный совет, который обеспечит контроль за строительством дублей. В совет должны войти жители города, депутаты и независимые эксперты.

«Все мы понимаем важность проектов развития Москвы. Но сегодняшняя застройка существующих городских кварталов и так называемое обновление дорожной сети вызывают много вопросов. Уверен, у нас впереди еще много подобных круглых столов, на которых будут звучать претензии к правительству Москвы», - сказал руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин.

По итогам круглого стола был принят проект резолюции, в котором говорится о необходимости остановки всех строительных работ и предоставления расчетов, доказывающих целесообразность строительства Северного дублера Кутузовского проспекта. Также речь в нем идет и об общественном контроле.

После внесения предложений, поступивших в ходе заседания, окончательный текст резолюции будет направлен в адрес исполнительной власти Москвы.

Дублер Люблинской улицы в Москве запустят в 2023 году>>