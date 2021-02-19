РИАМО - 19 фев. Вопрос строительства Северного дублера Кутузовского проспекта обсудили на круглом столе, инициированном представителями фракции КПРФ, говорится в сообщении пресс-службы Мосгордумы.
Участники круглого стола выступили с требованием остановить работы и создать при правительстве Москвы Общественный совет, который обеспечит контроль за строительством дублей. В совет должны войти жители города, депутаты и независимые эксперты.
По итогам круглого стола был принят проект резолюции, в котором говорится о необходимости остановки всех строительных работ и предоставления расчетов, доказывающих целесообразность строительства Северного дублера Кутузовского проспекта. Также речь в нем идет и об общественном контроле.
После внесения предложений, поступивших в ходе заседания, окончательный текст резолюции будет направлен в адрес исполнительной власти Москвы.
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