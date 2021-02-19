РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 фев. В городском округе Мытищи прокуратура пресекла факт неправомерного отказа поликлиникой №5 в направлении пациента на медико-социальную экспертизу, сообщается на сайте администрации горокруга.

В городской прокуратуре по результатам рассмотрения обращения тяжелобольного пациента МГКБ выявлены нарушения закона, допущенные в поликлинике №5 ГБУЗ МО «МГКБ» при организации медобследований в целях последующего направления на медико-социальную экспертизу. Врачебная комиссия поликлиники при проведении обследования и вынесении заключения пациенту руководствовалась нормативными требованиями, утратившими силу с 2016 года.

«Должностные лица поликлиники №5 ГБУЗ МО «МГКБ», не установив и не оценив в совокупности количественные характеристики имеющихся у пациента заболеваний, несмотря на данные, подтверждающие стойкое нарушение функций организма, а также сопутствующие заболевания пациента, неправомерно отказали в направлении на медико-социальную экспертизу», - говорится в сообщении.

По результатам проверки городской прокуратурой главному врачу ГБУЗ МО «МГКБ» вынесено представление об устранении нарушений закона, рассмотрение которого контролируется.