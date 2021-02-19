РИАМО - 19 фев. На улицах в центральной части города стараются не оставлять снег и сразу его вывозить после уборки, так как складировать его негде, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы стараемся не оставлять на улицах снег, особенно центральные части города. Просто его негде оставлять.Между домами нет такого пространства, где мы можем это складировать. Поэтому все, что мы временно даже складируем, постепенно вывозится, освобождается проезжая часть улиц полностью, расчищаются дворовые территории и так далее», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

12 февраля на Московский регион обрушился сильный снегопад. Выпало большое количество осадков, а высота сугробов достигла рекордного значения.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность столичных дорог в минувшие выходные достигала 9-10 баллов.

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