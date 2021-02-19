РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 фев. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом горсовета Балашихи Рустамом Фахрисламовым навестил женщину-инвалида из микрорайона Железнодорожный и передал ей продуктовый набор от волонтерского штаба «Единой России», говорится в сообщении пресс-службы областного депутата.

Заявка на оказание помощи поступила в ходе дистанционного приема.

«В ходе приема пенсионерка с улицы Маяковского рассказала парламентарию, что живет на девятом этаже, у нее больные ноги, и попросила оказать ей помощь в приобретении продуктового набора. С начала пандемии она находится дома, продукты покупают соцработник или соседи. Она поблагодарила депутатов за помощь, отметив, что это своевременная поддержка для нее», - говорится в сообщении.

Ефимов также рассказал женщине, что в Балашихе можно сделать прививку от коронавируса и ничего не бояться. В городе работают восемь стационарных пунктов вакцинации. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

«Депутаты пожелали женщине доброго здоровья и попросили звонить, если нужна будет помощь, на горячую линию «Единой России» в Балашихе: 8(495)522-50-19, 8(495)521-12-03», - добавляется в материале.

Стационарные точки вакцинации работают в поликлиниках №№1, 2, 3, 5, 6, 11, 14 и в доме №5 по Шестой улице. Время работы медкабинетов в будние дни с 8:00 до 20:00 часов, в выходные - с 8:00 до 14:00. Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг, на приеме у терапевта или по телефону 122.