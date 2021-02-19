РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. В подмосковном Подольске 22 февраля пройдет ежегодный турнир по воздушно-силовой атлетике ко Дню защитника Отечества, на него пригласили 21 спортсмена из Москвы, Подмосковья и Тулы, сообщается в группе «Федерация Воздушно-Силовой Атлетики МО» в соцсети «ВКонтакте».

«Ежегодный турнир по воздушно-силовой атлетике ко Дню защитника Отечества состоится в городском округе Подольск 22 февраля на территории GIBBON (Школа Паркура). Там пройдет первый в 2021 году турнир по воздушно-силовой атлетике по направлению воркаут. Соревнования пройдут в дисциплине «воркаут-фристайл» по правилам вида спорта «Воздушно-силовая атлетика», - говорится в сообщении.

Регистрация участников соревнований в 13:00, начало в 14:00. Предварительно в турнире пригласили участвовать 21 зарегистрировавшегося спортсмена из Москвы, Подмосковья, Тулы. Турнир организован при поддержке комитета по физической культуре и спорту и Школы Паркура в Подольске, которая находится на улице Большая Серпуховская, 23.