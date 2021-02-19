РИАМО - 19 фев. В собственность закрытого административно-территориального образования Звездный городок из федеральной собственности передали свыше 20 гектаров земли, благоустроить территорию планируют уже в этом, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«В прошлые годы участок использовался ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», который разместил на нем искусственный водоем», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что после передачи участка администрация городского округа Звездный городок планирует создать вокруг водоема рекреационную зону. Она и станет еще одной точкой притяжения местных жителей.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что для передачи участка исследовали водоем, чтобы подтвердить его искусственное происхождение. Кадастровые работы и передача участка муниципалитету провели оперативно благодарю содействию ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» и коллегам из Росимущества.