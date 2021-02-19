РИАМО - 19 фев. Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти на несогласованной акции в Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.

«Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников ГУ МВД России по городу Москве установлены личность и местонахождение фигуранта, которым оказался житель городского округа Люберцы Московской области. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказала Иванова.

Доказательства собраны, уголовное дело направлено в прокуратуру с целью утвердить обвинительное заключение и в дальнейшем передать дело в суд для рассмотрения его по существу.

Согласно версии следствия, мужчина нанес полицейскому несколько ударов кулаком и ногой в область головы, когда участвовал в несогласованном мероприятии в центре столицы. Инцидент произошел вблизи Страстного бульвара.



