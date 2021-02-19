РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 фев. Щелковские полицейские задержали жителя Ленинградской области, который подозревается в крупном мошенничестве на 800 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от жителя Солнечногорска о том, что злоумышленник, представившись сотрудником коммерческой организации, под предлогом постройки дома в деревне Малые Петрищи завладел его денежными средствами, которые были предназначены для покупки стройматериалов и оплаты труда наемных рабочих. Впоследствии не выполнил своих обещаний и денежные средства не вернул. Сумма причиненного ущерба составила 800 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан житель Ленинградской области 29 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.