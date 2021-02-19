РИАМО - 19 фев. Уникальную систему по контролю состояния мозга разработали в России, она позволит отслеживать уровень концентрации внимания и степень усталости, передает Федеральное агентство новостей.

Систему смогут использовать для контроля состояния пилотов самолетов и водителей. Она позволяет определить, стоит ли человеку продолжать работу или его мозгу нужен отдых.

«Система разработана на базе лаборатории нейронауки и когнитивных технологий «Университета Иннополиса». Она состоит из шлема с электродами и внешнего интерфейса», - говорится в сообщении.

Первые прототипы могут представить уже в течение ближайших лет. Разработкой уже заинтересовались авиакомпании.​