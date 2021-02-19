РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 фев. Первый заместитель главы администрации Люберец Ирина Назарьева поздравила жителей горокруга с наступающим Днем защитника Отечества, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу во Дворце культуры городского округа прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.

«В канун такого замечательного праздника День защитника Отечества мне хочется от души поздравить всех с наступающим: ветеранов, действующих военных и молодежь. Защищать Родину - это значит любить страну, город, любить свою семью. По поручению главы хочу поздравить всех с праздником и пожелать здоровья, добра и благополучия», - сказала Назарьева.