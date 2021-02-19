РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 фев. Свыше 8,4 тысячи жителей подмосковного Красногорска прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Более 8,4 тысячи красногорцев сделали прививки от коронавируса. В муниципалитете продолжается вакцинация населения от Covid-19», - говорится в сообщении.

Пункты вакцинации от коронавируса работают в поликлиниках на улице Карбышева, 4, в военном городке Павшино, 2В, на Павшинском бульваре, 9, улице Октябрьской, 19, Институтской, 9А в поселке Нахабино. Кроме того, прививку можно сделать в пункте на первом этаже ТРЦ «Вегас», гипермаркете «Леруа Мерлен» на 66-м километре МКАД и в клиниках «Медси» на 6-м километре Пятницкого шоссе и на улице Успенской, 5.

Предприятия округа могут заказать выездную вакциницию. Для этого можно обратиться напрямую в поликлинику или в отдел содействия здравоохранению администрации муниципалитета по телефону: 8(495)563-44-37.

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