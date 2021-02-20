Что посмотреть 23 февраля – криминальную комедию, вестерн, исторический фильм, биографическую драму об успехе или сатирическую о его относительности? Фильмы, которые можно смело включить в мужской праздник – в подборке РИАМО.

«Ford против Ferrari» (2019 г.)

История успеха знаменитого спорткара Ford GT40 начинается со ссоры вспыльчивого автогонщика Кена Майлза с автоконструктором Кэрроллом Шелби. Несмотря на разногласия, им предстоит создать легенду и поднять престиж Ford, бросив вызов итальянцам в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана».

В главных ролях в биографической драме снялись Мэтт Деймон и Кристиан Бейл, режиссером картины выступил Джеймс Мэнголд.

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«Джентльмены» (2019 г.)

К помощнику крупнейшего лондонского наркоторговца Микки Пирсона приходит частный сыщик Флетчер и шантажирует его компроматом в виде киносценария. Из-за этого может сорваться крупнейшая сделка – продажа всего бизнеса Пирсона американскому миллиардеру. Одновременно наркоплантациями начинает интересоваться китайский криминальный авторитет Сухой Глаз, а в одну из лабораторий по производству марихуаны вламываются подростки и выкладывают видео драки с охраной в интернет...

Блестящая криминальная комедия Гая Ричи в духе его ранних фильмов. В главных ролях – Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэм, Хью Грант, Мишель Докери, Генри Голдинг и другие.

«Порок на экспорт» (2007 г.)

Юная россиянка умирает при родах в лондонской больнице, оставляя на руках акушерки Анны младенца и дневник с жуткой историей. В попытке расшифровать записи и найти истину Анна оказывается втянутой в жестокие разборки русской мафии.

В фильме Дэвида Кроненберга снялись Вигго Мортенсен, Наоми Уоттс и Венсан Кассель.

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«Волк с Уолл-стрит» (2013 г.)

В 1987 году Джордан Белфорт становится брокером в крупном банке, но внезапный скачок на рынке оставляет его без работы. После этого он устраивается в небольшую компанию, занимающуюся мелкими акциями. За счет харизмы и умения общаться с клиентами его дела быстро идут в гору. Вместе с соседом по дому Джордан открывают свою фирму и начинает наслаждаться прелестями богатства – тусоваться на вечеринках, снимать проституток, употреблять наркотики. Однако бесшабашное прожигание жизни приходится отложить, когда финансовыми делами Белфорта начинает интересоваться ФБР.

В сатирической драме Мартина Скорсезе по мотивам мемуаров знаменитого брокера снялись Леонардо Ди Каприо, Джона Хилл, Марго Робби, Мэттью Макконахи и Жан Дюжарден.

«По соображениям совести» (2016 г.)

Дезмонд Досс – первый прославленный идейный уклонист в армии США. Он отказывается прикасаться к оружию по религиозным соображениям и из-за потрясения от увиденной в детстве сцены – его отец чуть не убил дядю во время ссоры. В армии все считают Дезмонда трусом, он попадает под трибунал, но отстаивает свое право служить безоружным санитаром. Во время боя под Окинавой он единолично вытаскивает с поля сражения 75 раненых. За это он удостаивается высшей американской военной награды – Медали Почета.

Военная драма Мела Гибсона основана на реальных событиях. В ролях – Эндрю Гарфилд, Сэм Уортингтон, Тереза Палмер, Люк Брейси, Винс Вон и Хьюго Уивинг.

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«Джанго освобожденный» (2012 г.)

Идет 1858 год, три года до Гражданской войны в США. Охотник за головами доктор Кинг Шульц в стычке с рабовладельцами освобождает темнокожего раба по имени Джанго и просит его об услуге – опознать бывших надсмотрщиков с плантации. Кроме мести жестоким рабовладельцам и их прислужникам, у Джанго есть еще один мотив помогать Шульцу – он хочет найти свою жену, прекрасную Брумхильду.

Один из шедевров Квентина Тарантино – реверанс в сторону классических спагетти-вестернов с элементами комедии. Фильм получил два «Оскара» – за лучший сценарий и лучшую мужскую роль второго плана. В ролях – Джейми Фокс, Кристоф Вальц, Леонардо Ди Каприо, Керри Вашингтон, Сэмюэл Л. Джексон и другие.

«Выживший» (2015 г.)

Начало XIX века, долина реки Миссури. Охотник Хью Гласс серьезно ранен после нападения медведя, а товарищ предательски бросает его умирать среди дикой природы. Выжить и отомстить – единственная цель Гласса. Для этого ему придется сразиться с суровым климатом и враждебно настроенными индейцами.

Режиссером остросюжетной киноадаптации романа Майкла Панке выступил Алехандро Гонсалес Иньярриту. В главных ролях – Леонадро Ди Каприо и Том Харди.

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«Баллада Бастера Скраггса» (2018 г.)

Фильм состоит из шести новелл, связанных темой Дикого Запада. За 132 минуты зрители смогут совершить удивительное путешествие – стать свидетелями трагической случайности в судьбе едущей в караване девушки, побыть в шкуре веселого поющего ковбоя и неудачливых преступников, посочувствовать калеке-актеру и послушать живописный рассказ о старом золотоискателе. Последняя глава рассказывает о споре пяти человек в дилижансе.

В киноальманахе братьев Коэнов снялись Тим Блейк Нельсон, Лиам Нисон, Джеймс Франко, Зои Казан, Тайн Дейли и Том Уэйтс.

«Проклятый путь» (2002 г.)

Примерный семьянин Майк Салливан живет обычной жизнью обывателя 1930-х годов. Однако его сын Майкл жаждет выяснить, в чем состоит работа отца, и однажды тайком забирается в его машину. В результате парнишка отправляется на задание вместе с папой и его напарником и становится свидетелем гангстерской разборки. Теперь его жизнь под угрозой, и Салливану-старшему придется пойти против боссов мафии ради семьи.

Гангстерская драма от Сэма Мендеса c Томом Хэнксом, Полом Ньюманом, Джудом Лоу и Дэниелом Крейгом.

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«ДМБ» (2000 г.)

День защитника Отечества – отличный повод пересмотреть ставший культовым фильм о нелегких буднях военнослужащих. Разошедшаяся на цитаты черная комедия Романа Качанова по сценарию Ивана Охлобыстина основана на настоящих армейских байках. Пожалуй, «ДМБ» можно считать одним из самых любимых российскими зрителями фильмов рубежа 1990–2000-х годов.

По сюжету, главные герои отправляются на службу по разным причинам – одного отчислили из университета за секс с женой декана в аудитории, другой устроил пожар на заводе и теперь пытается избежать ответственности, третий проиграл крупную сумму и скрывается от бандитов. Их ждет череда бредовых и одновременно типично армейских приключений, а зрителя – увлекательные диалоги и максимально абсурдные сцены.