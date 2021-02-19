РИАМО - 19 фев. Популярный блогер с аудиторией более 600 тысяч человек Римма Карамова 24 февраля представит свою книгу «Простейший Завет. Физика любви», говорится в сообщении пресс-службы сети книжных магазинов «Читай-город».

Мероприятие пройдет в магазине «Читай-город», расположенном в ТРЦ «Европейский». Вход на мероприятие свободный. Начало презентации – в 19:00.

«Книга Риммы Карамовой убедит вас в том, что искать объяснение сегодняшней ситуации в прошлом бесполезно – этот способ не поможет вам изменить свою жизнь, узнаете, как перестать тратить свой потенциал на страдания и недовольство, откроете для себя все преимущества здорового эгоизма», - говорится в сообщении.

Книга рассказывает, что на вопросы «Почему?» и «Зачем?» находится быстрый ответ: «Потому что так делают все. Это проверено опытом. Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих» и прочая дичь, которая протухла давным-давно. Нет никаких ошибок, есть опыт.

Люди ведут себя так, как будто за их собственный выбор грядет страшнейшее наказание, хотя по-настоящему драматических ситуаций в жизни не так уж много. Тебя не сошлют в Сибирь за то, что ты не сразу определишься с выбором вуза, не забросают камнями за сожительство без штампа в паспорте и не оставят умирать на помойке даже в чужой стране. Времена другие.

Автор книги говорит о том, что обстоятельства меняются, а стереотипы — нет.

Количество мест на презентацию ограничено. Необходимо иметь средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) и соблюдать социальную дистанцию. Возрастные ограничения: 16+.