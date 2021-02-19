РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 фев. Жителям городского округа Мытищи начислили за 2020 год почти 4,5 миллиарда рублей за жилищно-коммунальные услуги, сообщил начальник территориального управления ООО «МособлЕИРЦ» Александр Поляков.

«За 2020 год «МособлЕИРЦ» начислил жителям почти 4,5 миллиарда рублей за жилищно-коммунальные услуги. Не дособрали мы 134 миллиона рублей, сбор за ЖКУ составил почти 97%, дебиторская задолженность на сегодняшний день составляет 850 миллионов рублей. Из них 350 миллионов рублей - это задолженность жителей перед Мытищинской теплосетью. 200 миллионов - это задолженность жителей перед АО «Водоканал-Мытищи», - сказал Поляков в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Он добавил, что на сегодняшний день абсолютно различные категории жителей имеют задолженность. Самыми добросовестными плательщиками являются пенсионеры.

«Общей картины по неплательщикам нет, они абсолютно разные. Люди приходят, которые потеряли работу. Те, кто имеют большую задолженность продолжают не платить и ведут асоциальный образ жизни. Жители, которые имеют достаток либо забывают оплачивать, либо делают это раз в год», - отметил Поляков.