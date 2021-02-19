РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 фев. Свыше 50 водителей автотранспорта проверили на трезвость в подмосковном Красногорске в пятницу в ходе рейда, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В целях стабилизации уровня аварийности, а также выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, Госавтоинспекция Красногорска усилила меры контроля и проводит оперативно-профилактические рейды «Нетрезвый водитель».

«Один из таких профилактических рейдов прошел в пятницу, 19 февраля. В ходе проведения мероприятий было проверено свыше 50 автомобилей. Нарушений не выявлено», - говорится в сообщении.

Экипажи дорожно-патрульной службы в заранее определенных местах производили остановку всех транспортных средств и по визуальным признакам оценивали состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения автоинспекторы вручали водителям тематические памятки по правилам дорожного движения.