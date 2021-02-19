РИАМО - 19 фев. В столице доставщик пиццы решил проехаться на столичном трамвае вместе с мопедом, он закатил его туда собственными руками, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На просьбы и жалобы пассажиров курьер не отреагировал и продолжил ехать в трамвае. Зато на такое поведение отреагировал Мосгортранс. На него (пассажира - ред.) уже пишут заявление в полицию. Водителю мопеда грозит штраф, а если совершенное действие признают хулиганством — даже лишение свободы», – говорится в сообщении.

Действия курьера не только помешали пассажирам столичного транспорта, но и представляли угрозу для безопасности людей.

Столичный департамент транспорта выступает за адекватность и соблюдение правил, а также считает угрозу безопасности и нарушение комфорта других пассажиров недопустимыми.