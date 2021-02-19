РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 фев. В Реутове сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» задержали местного жителя, подозреваемого в краже у пассажира маршрутного автобуса мобильного телефона, сумма ущерба составила 38 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный в маршрутном автобусе, следовавшем до Реутова, похитил его мобильный телефон. Сумма материального ущерба составила 38 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 61-летний местный житель. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.