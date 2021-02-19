РИАМО - 19 фев. В этом году 167 семей двух панельных пятиэтажек на улице Пивченкова, дом 1, корпус 1 и корпус 2 района Фили-Давыдково смогут переехать в новые квартиры по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

«Им будут предоставлены квартиры в новостройке по улице Кастанаевская, дом 44А, корпус 1. Поскольку дома располагаются в шаговой доступности друг от друга, соблюдается один из основных принципов программы реновации – переселение в пределах одного района, вследствие чего у жителей сохранится привычный уклад жизни», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что в планах столицы в рамках первого этапа программы реновации до 2024 года обеспечить расселение 22 домов, в которых проживает порядка 4 тысяч человек.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2017 году. Она предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир.

Более 900 москвичей воспользовались правом на докупку площадей по реновации>>