РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 фев. В подмосковном Красногорске задержали 39-летнего мужчину по подозрению в совершении серии краж из магазинов, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск поступило заявление от представителя одного из магазинов, расположенного в деревне Бузланово, что неизвестный похитил из торгового зала продукты. Сумма ущерба составила более 3 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 39-летний местный житель. Установлена причастность подозреваемого к совершению двух аналогичных преступлений на территории городского округа Красногорск. Общая сумма ущерба составила более 9 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Дознаватель отдела дознания УМВД возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - заключается в сообщении.