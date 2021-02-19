РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. Спасатели поисково-спасательного отряда №17 (ПСО-17) Подольского территориального управления ГКУ Московской области «Мособлпожспас» вынесли из леса мужчину, который чуть не замерз, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник поисково-спасательного отряда №17 Подольского территориального управления «Мособлпожспаса» Семен Иваньян.

Дежурную смену спасателей старшего смены ПСО-17 Алексея Кондратьева через центральный пункт пожарной связи ПСЧ-7 18 февраля в 23:45 вызвали врачи скорой помощи. Несмотря на присутствие сотрудников ППС полиции, они были не в состоянии вытащить из сугроба 37-летнего мужчину плотного телосложения.

«В ночь с четверга на пятницу, 19 февраля, в микрорайоне Львовский спасатели ПСО-17 почти 1,5 километра несли на носилках по заснеженному полю молодого человека, который от усталости самостоятельно не мог передвигаться и даже стоять. Он, как бревно, лежал в лесном массиве», ‒ сказал Иваньян.

Спасатели, закрепив пострадавшего на носилках и укрыв от холода, довезли на санках мужчину до машины скорой помощи. Согревшись во время транспортировки, мужчина захрапел. Вся спасательная операция заняла не более 50 минут. В 1:00 19 февраля с диагнозом «общее переохлаждение» спасатели передали пострадавшего бригаде врачей скорой помощи.