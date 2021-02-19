РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 фев. Подвели итоги международного молодежного гастрономического фестиваля, на котором преподаватели и студентка техникума имени Ю. Гагарина Люберец за свои кулинарные работы получили пять медалей различного достоинства, говорится в сообщении учебного заведения.

Награждение победителей состоялось 18 февраля в Торгово-промышленной палате РФ.

«Одну серебряную и четыре бронзовые медали завоевали преподаватели и студентка нашего техникума на 14-м Международном молодежном гастрономическом фестивале «Возрождаем традиции. Рождество». Медали завоеваны в индивидуальном первенстве в категории «Шеф» (преподаватель) номинации «Рождественская выпечка как подарок». Гордимся нашими преподавателями! Благодаря их мастерству в этом престижном конкурсе наша студентка заняла призовое место!» - говорится в сообщении.

Обладателем серебряной медали стала Марина Кушакова. Бронзовые медали завоевали Татьяна Иванова, Юлия Спиркина и Евгения Белова. Студентка 3-го курса Анастасия Новоселова заняла на фестивале третье место.

Всего в индивидуальном первенстве было представлено 145 кулинарных работ.