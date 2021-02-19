РИАМО - 19 фев. Зампред Общественной палаты Москвы предложил организовать рабочую группу, которая сможет обеспечить наблюдение за проведением опроса по выбору памятника для установки на Лубянской площади, сообщается на сайте ОП столицы.

Рабочую группу предлагается создать в составе Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

«Предлагаю создать Рабочую группу по наблюдению за проведением опроса и пригласить туда представителей всех заинтересованных сторон – «Офицеров России», РПЦ, Российского военно-исторического общества, представителей фракций в Мосгордуме», - отметил Венедиктов.

Он подчеркнул, что это поможет организовать наблюдение за тем, как будет проходить опрос, и доложить о его результатах.

Письма с просьбой организовать опрос из ОП Москвы будут направлены заместителю мэра Москвы - руководителю аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной и председателю ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» Владимиру Дудочкину.

Ранее блогеры, журналисты и писатели подписали обращение о возвращении памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Монумент демонтировали в 1991 году по решению мэра Москвы Гавриила Попова.

Теперь же жителям столицы дадут шанс самим выбрать, памятник какой исторической персоны нужно установить на Лубянской площади. На выбор два варианта — памятник Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому.

Голосование по поводу памятника на Лубянке запустят 25 февраля>>