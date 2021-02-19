РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 фев. Капитальный ремонт тепловых сетей в микрорайоне Заря подмосковной Балашихи выполнен на 80%, все работы планируют завершить в июне текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Ремонт затрагивает все участки микрорайона. 84 дома параллельно с работами переподключают к новому трубопроводу, протяженностью около 13 тысяч метров. На объектах трудятся 60 работников и многочисленная спецтехника.

«Тепловые сети были сильно изношены. Старая теплотрасса здесь проложена по воздуху, мы эти коммуникации убираем под землю. Отслужившие трубы демонтируем. Работы мы начали еще летом, сейчас трудимся полным ходом, но погодные условия сильно усложняют ремонт теплотрассы», - сказал генеральный директор компании-подрядчика Владимир Уваров.

Он добавил, что старая теплотрасса служила микрорайону Заря с советских времен. После капремонта жители почувствуют изменения: подача тепла в дома станет бесперебойной, а аварии на новых сетях сойдут на нет. На сегодняшний день готовность теплотрассы составляет 80%, заменено уже более 11,5 тысячи метров труб.

Закончить работы планируется в июне 2021 года.

«При выполнении ремонта местные жители никак не ощущают на себе это. Бывают короткие отключения. Но мы выстраиваем объем работ таким образом, чтобы не доставлять неудобств балашихинцам», - заключил Уваров.