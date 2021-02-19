РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 фев. В городском округе Мытищи по линии ГИБДД в прошлом году взыскали более 5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

В 2020 году на автодорогах округа совершено 6 098 административных ДТП, их количество уменьшилось на 18,7%, в 2019 году их произошло 7 497. С пострадавшими в прошлом году совершено 84 ДТП, что на 25 меньше, чем в 2019 году.

«За 12 месяцев 2020 года по линии ОГИБДД наложено штрафов на 11,5 миллиона рублей, взыскано более 5 миллионов рублей. По линии безопасности дорожного движения к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, и отказ от прохождения медицинского освидетельствования привлечено – 707 лиц (2019 год – 794)», – говорится в сообщении.

Выявлено 64 факта повторного управления транспортными средствами в состоянии опьянения с привлечением к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ. На постоянной основе в 2020 году проводились оперативно-профилактические мероприятия «Автобус», «Пассажирские перевозки», «Такси».

«В ходе мероприятий выявлено 371 нарушение ПДД водителями автобусов, 299 водителями такси, привлечено 57 должностных лиц к административной ответственности, выдано 28 представлений в пассажирские автотранспортные предприятия, 226 транспортных средств помещены на специализированную стоянку», - отмечается в материале.

В ДТП в 2020 году погибло 11 человек, в 2019 году количество погибших составило 16 человек. Также 83 человека получили ранения различной степени тяжести (аналогичный период 2019 года - 118 человек).