РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 фев. Люберецкая областная больница разработала памятку для жителей городского округа, желающих вакцинироваться от Covid-19, говорится в сообщении учреждения здравоохранения.

«Люберецкая областная больница разработала памятку для жителей муниципалитета, желающих вакцинироваться от Covid-19, но не имеющих представление, как и где это сделать, а также тех, кто сомневается, но проявляет интерес к данному вопросу. В памятке подробно рассказывается о способах записи, а также непосредственном процессе вакцинации», - говорится в сообщении.

В памятке рассказывается о четырех способах записи на вакцинацию. Первый - без записи (любой желающий обращается в пункты вакцинации, согласно указанному времени). Второй – доступный только для граждан РФ - через портал госуслуг (во вкладке «все услуги» выбираем «запись на вакцину от Covid-19», «дневник наблюдения за состоянием» также ведется на портале до следующей прививки). Третий – по телефону горячей линии по коронавирусу в РФ -122. Четвертый – единая медицинская аналитическая система (запись производится в поликлинике по месту жительства в регистратуре).

Сначала пациент заполняет анкету и добровольное информационное согласие в выбранном им пункте вакцинирования. Далее он направляется к доктору для предварительного осмотра с целью выявления показаний/противопоказаний к вакцинации. Осмотр пациента включает беседу, измерение артериального давления, сатурации, температуры тела, аускультацию сердца и легких, осмотр зева.

В процессе беседы врач консультирует пациента о возможных временных осложнениях от вакцины и способах их предотвращения, выдает сертификат, позволяющий вносить записи о своем самочувствии. При отсутствии противопоказаний пациент направляется в специализированный кабинет для вакцинации, используется вакцина «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

После проведения всех процедур пациент находится под наблюдением медсестры в течение 30 минут для выявления возможных осложнений. Спустя 21 день пациенту необходимо пройти 2-й этап вакцинации для формирования более стойкого иммунитета.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

19 ФЕВРАЛЯ

- Врачи в Подмосковье спасли пациентку со 100% поражением легких. Женщина провела две недели на аппарате неинвазивной вентиляции легких.

- Россиян предупредили о фейковых сайтах по продаже тестов на антитела к Covid. Их отличают большие скидки.

- Врачи в Подмосковье спасли пациентку со 100% поражением легких. Женщина провела две недели на аппарате неинвазивной вентиляции легких.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 13 433 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 687 больных. В Москве - 1972.

- В Подмосковье поставили еще более 80 тыс доз вакцины «Спутник V». На данный момент Московская область получила уже более 357 тысяч доз препарата.

- Собянин заявил, что пандемия коронавируса идет на спад.