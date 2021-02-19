РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 фев. Автоинспектор рассказал школьникам из подмосковных Люберец об особенностях выполнения сотрудниками ДПС служебного долга, говорится в сообщении пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В преддверии праздника Дня защитника Отечества сотрудники ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» провели для учащихся школ «Уроки мужества».

«Автоинспектор рассказал школьникам об особенностях выполнения сотрудниками ДПС служебного долга, о мужестве и героизме сотрудников, обеспечивающих дорожную безопасность. Также призвал представителей подрастающего поколения всегда оставаться преданными своей Родине и добавил, что патриотизм заключается не только в боевой отваге, но и в повседневных поступках - в старании в учебе и примерном поведении дома, в школе и на улице», - говорится в сообщении.

В завершение встречи дорожные полицейские напомнили детям правила безопасного поведения на дороге, объяснили, что ПДД нельзя нарушать ни пассажирам, ни пешеходам. Особое внимание они уделили необходимости использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток и опасности использования наушников и гаджетов на улице при переходе дороги.