РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 фев. Детский сад на 120 мест открыли в микрорайоне Изумрудные холмы подмосковного Красногорска в пятницу, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«Еще один садик сегодня открыли в микрорайоне Изумрудные холмы вместе с ребятишками и их родителями. Здание площадью 1,7 тысячи квадратных метров выкупили у застройщика в рамках муниципальной программы «Образование», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что ремонт сделали всего за полгода. В садике есть все необходимое – просторные группы, комфортные залы, кабинеты психолога и логопеда, медицинский блок и площадки для прогулок.

«Благодарю наш строительный блок и управление образования за оперативную слаженную работу. Уже на следующей неделе в новый детский сад пойдут 120 дошкольников», - добавила Хаймурзина.

По словам главы муниципалитета, в округе в этом году планируют открыть еще пять дошкольных учреждений.

«Всего за 2021 год дополнительно создадим больше 2 тысяч мест в детских садах», - заключила Хаймурзина.