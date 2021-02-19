РИАМО - 19 фев. В рамках столичного проекта «Активный гражданин», а также в СМИ и через муниципальных депутатов в столице проведут голосование по установке памятника на Лубянке, сообщает РИА Новости.

По словам зампреда Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова, голосование начнется 25 февраля.

«На выбор два варианта: Дзержинский и Александр Невский», - говорится в сообщении.

Ранее блогеры, журналисты и писатели подписали обращение о возвращении памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Монумент демонтировали в 1991 году по решению мэра Москвы Гавриила Попова.

Теперь же жителям столицы дадут шанс сами выбрать, памятник какой исторической персоне нужно установить на Лубянской площади.​

Завершить голосование планируется 5 марта 2021 года.​