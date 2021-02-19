РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 фев. В пятницу Дирекция спортивных сооружений городского округа Люберцы приглашает люберчан и гостей округа на каток, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Катки на стадионах «Урожай», «Торпедо» и «Электорон» открылись сегодня (в пятницу - ред.) в 13:00. Катки на стадионах «Труд», «Балятино» - в 15:00», - говорится в сообщении.

Вход на катки бесплатный с соблюдением всех мер предосторожности, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Посетители должны соблюдать социальную дистанцию.