РИАМО - 19 фев. Студенты и молодые специалисты из Московской области могут стать участниками международного конкурса «Неограниченные возможности», который ставит своей целью сделать мир доступней для инвалидов через инновации, сообщили в центре развития информационных технологий «ИТ-Планета».

«Соревнования проходят при поддержке Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета». Конкурс направлен на обеспечение условий для творческого, научного и проектного взаимодействия людей с инвалидностью и лиц без инвалидности с целью создания совместных инновационных проектов для повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья», – говорится в сообщении.

Международный конкурс проходит в онлайн-формате на платформе инновационных соревнований braim.org. Участвовать в проекте могут студенты и молодые специалисты от 18 до 35 лет из всех стран мира, а также люди с инвалидностью без возрастных ограничений. В состав команды обязательно должен входить человек с инвалидностью в качестве члена команды или внешнего консультанта.

Для всех участников конкурса будет доступна бесплатная онлайн-школа от российских и зарубежных экспертов по актуальным проблемам людей с инвалидностью и инновационным технологиям. Победители получат консультационную и организационную поддержку для дальнейшей доработки проекта, а также дипломы, медали и подарки.

Состязания пройдут по пяти номинациям: «Реабилитация», «Протезирование Плюс», «Доступная среда», «Интернет без границ» и «Экология жизни».

Конкурс проводится в четыре этапа: регистрация участников и первый отборочный этап продлятся по 31 марта, второй отборочный этап – с 1 по 30 апреля, международный финал состоится с 28 по 31 мая.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте upcontest.org.

Соревнования «Неограниченные возможности» проходят уже третий год. За все время в конкурсе приняли участие более 2 тысяч человек, включая 400 инвалидов. В 2019 году в финале прошла защита 50 проектов.