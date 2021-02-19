РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. В подмосковном Подольске после мощного снегопада с подольских улиц вывезли около 8700 кубометров снега, сообщается на сайте администрации округа.

18 февраля дорожные службы городского округа Подольск продолжили очистку уличной дорожной сети и вывоз снега. Работа ведется круглосуточно.

«Всего с 13 февраля с территорий Подольска уже вывезли около 8700 кубометров снега. Региональные подрядные организации убирали снег на Старосимферопольском шоссе, ММК – Сертякино, улице Школьной в Климовске, муниципалы очистили улицы Огородная, Железнодорожная, Новый переулок», - говорится в сообщении.

На муниципальной улично-дорожной сети в порядок привели улицы Соколова, Павлика Морозова, Железнодорожная, Правды, Космонавтов, Народная, Лобачева, 8 Марта, Пионерская.

В микрорайоне Львовский вывезли навалы с улиц Новая и Железнодорожная, дорог в деревнях Стрелково, Борисовка, Жданово, в поселках Александровка, Быково, Романцево и Стрелковской фабрики.