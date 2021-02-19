РИАМО - 19 фев. Ежедневно через территорию Московской области проезжают до 70 тысяч грузовых автомобилей, при этом от 25 до 30 тысяч машин — это транзитный транспорт, сообщил начальник управления организации и безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Виктор Щулепников.

Москва и Московская область приняли совместное решение о переключении транзитного движения грузовиков свыше 12 тонн на ЦКАД с 20 по 21 февраля. В период этого времени большегрузный транспорт не сможет проехать транзитом через МКАД и по региональным дорогам Подмосковья в границах Московского малого кольца. Ограничения не коснутся грузовиков с действующими пропусками, направляющихся в Москву.

«По данным мониторинга, на основании системы фото- и видеофиксации, в Московской области ежедневно по дорогам проезжают от 65 до 70 тысяч грузовых транспортных средств массой более 12 тонн. Из этого числа в разные дни от 25 до 30 тысяч грузовиков являются транзитными», — сказал Щулепников.

Он пояснил, что через Московский регион проходят основные транзитные коридоры: Западная Европа, Поволжье и Урал, а также коридоры с побережья Балтики на юг России.

«Именно для того, чтобы исключить движение транзитного транспорта через города Подмосковья и МКАД, было принято экспериментальное решение на два дня. По результатам анализа будет принято дальнейшее решение», — добавил Щулепников.

Ранее водителей и владельцев большегрузов попросили учитывать ограничения и заранее планировать маршруты.

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