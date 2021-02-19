РИАМО - 19 фев. На заседании совета депутатов городского округа Протвино главой муниципалитета был избран Сергей Поярков, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

«В соответствии с действующим законодательством глава городского округа Протвино избирается советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию», — говорится в сообщении.

Ранее Поярков занимал должность заместителя главы администрации. В его ведении находились отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры, отдел муниципального жилищного контроля, сектор учета и распределения жилья.