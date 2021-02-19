РИАМО - 19 фев. Врачи Видновской районной клинической больницы спасли 49-летнюю пациентку, которая поступила к ним в тяжелом состоянии с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Легкие пациентки были полностью поражены, женщина задыхалась и была немедленно подключена к аппарату неинвазивной вентиляции легких, на котором провела две недели. После этого ее состояние значительно улучшилось, и врачи приняли решение отключить ее от аппарата», - сказал заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Александр Плиев.

Он добавил, что после отключения от аппарата у пациентки начался длительный процесс восстановления. Так, 49-летняя женщина училась заново дышать, есть и ходить, возвращаясь к привычной жизни.

Плиев отметил, что, согласно данным обследования, которое провели спустя три недели, легкие пациентки значительно восстановились.

В настоящее время женщину уже выписали из больницы. Она проходит амбулаторное лечение по месту жительства.

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