РИАМО - 19 фев. Инспекторы усилили контроль за состоянием крыш зданий в Подмосковье в период снегопадов, в ходе проверок 17 и 18 февраля было устранено 129 нарушений, связанных со скоплением снега, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

В первую очередь проверяются территории и кровли поликлиник, школ, детских садов, домов культуры, спортивных клубов, МФЦ и других соцобъектов. Это нужно, чтобы не допустить скопления снега и наледи до такой массы, когда создается угроза их падения с крыши.

«За среду и четверг (17-18 февраля), инспекторами Госадмтехнадзора проверен 1841 объект. Зафиксировано, что 263 кровли не были очищены от снега и наледи. Устранено 129 нарушений», - говорится в сообщении.

Всего за это время обнаружили 638 нарушений зимней уборки. Среди них 240 случаев несвоевременной очистки территорий от снега, а в 135 случаях территорию не обработали противогололедными средствами.

Больше всего нарушений в содержании кровель выявили в городских округах Орехово-Зуево (41), Луховицы (35), Мытищи (32), Талдом (30), Дмитров (27). В Лыткарине, Дзержинском, Восходе, Электрогорске и Власихе крыши содержатся в удовлетворительном состоянии.

Устранение нарушений находится на контроле инспекторов подмосковного Госадмтехнадзора. Управляющие компании привлечены к административной ответственности.