РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 фев. В Домодедове в пятницу отметили День православной молодежи Московской области, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

В рамках празднования в молодежном центре «Победа» состоялась встреча делегаций из 12 муниципалитетов Подмосковья с викарием Московской епархии, епископом Зарайским Константином Островским. С приветственным словом выступил глава городского округа Александр Двойных.

«Мы сегодня находимся в очень непростом, интересном, сложном времени и мире. Время, которое рождает огромное количество вопросов, сомнений. <...> Я хочу пожелать сегодня всем интересной дискуссии. Знаю, что эти встречи всегда проходят в очень пытливом, интересном, но очень добром, доброжелательном формате», - сказал Двойных.

Он также отметил, что рад, что епархия проводит встречи прямого диалога, когда есть возможность поговорить о сложных темах.

Двойных добавил, что сегодня мир очень быстро меняется, появляются новые вызовы, возможности, и молодежь - это та среда, в которой быстрее и активнее всего реагируют на эти изменения.

В рамках встречи участники активно задавали волнующие их вопросы епископу.