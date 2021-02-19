РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска запретили стоянку автомобилей на разворотном круге вблизи жилгородка на улице Школьная, там установят соответствующие знаки, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

На заседании рабочей комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа Подольск 8 февраля приняли решение о запрете стоянки автомобилей, кроме автобусов, на разворотном круге вблизи жилгородка на улице Школьной.

«В ближайшие дни установят соответствующие дорожные знаки. Обращаем внимание автовладельцев на недопущение парковки автомобилей на территории разворотного круга», - говорится в сообщении.

Данные меры приняты для обеспечения беспрепятственного проезда рейсовых автобусов и недопущения срыва временных промежутков движения.