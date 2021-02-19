РИАМО - 19 фев. Полицейские задержали в районе Текстильщики на юго-востоке столицы двух приезжих 23 и 26 лет, подозреваемых в попытке кражи денежных средств из банкомата, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве.

В полицию обратился работник банка, когда 27 января в одном из офисов на улице Чистова сработала сигнализация тревожной кнопки.

«Принятыми мерами было установлено, что двое неизвестных, взломав модуль приема выдачи наличных, пытались похитить из банкомата более 3,5 миллионов рублей. Однако преступный умысел злоумышленники не довели до конца, так как сработала сигнализация и они скрылись в неизвестном направлении», - говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска отыскали подозреваемых в квартирах по фактическому месту проживания. В их отношении возбуждены уголовные дела по 30 и 158 статьям УК РФ (покушение на кражу). На время следствия их заключили под стражу.