РИАМО - 19 фев. Плотность движения на столичных дорогах в пятницу вечером составить 7-8 баллов из 10 возможных, сейчас в городе наблюдаются 6-балльные пробки, сообщаются в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

В настоящий момент основные затруднения наблюдаются на Третьем транспортном кольце: на внешней стороне, Киевском путепроводе, и на внутренней стороне, в Лефортовском тоннеле.

«Будет сложно на вылетных магистралях по направлению в область», - говорится в сообщении.

Жителям столицы рекомендовали выезжать в сторону области до 16:00 или после окончания вечернего часа пик.