РИАМО - 19 фев. В прошлом году Мособлархитектура выдала 780 свидетельств о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Благодаря оптимизации и переводу услуги в электронный вид даже в условиях пандемии количество положительных решений не снизилось, а выросло на 30% по сравнению с 2019 годом», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он подчеркнул, что за прошедший год согласовано более 4 миллионов квадратных метров объектов капитального строительства жилого, общественного и производственного назначения, более 450 тысяч квадратных метров объектов социальной инфраструктуры.

Для реализации этих проектов предусмотрено формирование порядка 177 тысяч квадратных метров общественных пространств, комплексное обустройство 132 тысяч квадратных метров детских, спортивных, хозяйственных площадок со специальными покрытиями, оборудованием, информационными стендами, малыми архитектурными формами и озеленением. Кроме того, запланирована реализация парковочных мест общей площадью более 65 тысяч квадратных метров.